Пастрняк вышел на шестое место по голам в НХЛ среди европейских игроков до 25 лет
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Бостон Брюинз» на выезде обыграл «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 5:3.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Давид Пастрняк (2), Крэйг Смит, Брэндон Карло и Брэд Маршан. Для Пастрняка это был второй матч в нынешнем сезоне. Игрок восстановился после операции на бедре, перенесённой в сентябре прошлого года.
В активе 24-летнего чеха стало 182 гола в 392 матчах за карьеру в НХЛ. Он разделил с Матсом Сундином шестой показатель по голам в лиге для европейцев в возрасте до 25 лет. Больше в этом возрасте забили только Александр Могильный (184), Яри Курри (232), Илья Ковальчук (254), Яромир Ягр (263), Александр Овечкин (269). Стоит отметить, что 25 лет Давиду исполнится 25 мая.
«Кэпиталз» проиграли «Брюинз», у Овечкина «-2»
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