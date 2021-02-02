Пастрняк вышел на шестое место по голам в НХЛ среди европейских игроков до 25 лет

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Бостон Брюинз» на выезде обыграл «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 5:3.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Давид Пастрняк (2), Крэйг Смит, Брэндон Карло и Брэд Маршан. Для Пастрняка это был второй матч в нынешнем сезоне. Игрок восстановился после операции на бедре, перенесённой в сентябре прошлого года.

В активе 24-летнего чеха стало 182 гола в 392 матчах за карьеру в НХЛ. Он разделил с Матсом Сундином шестой показатель по голам в лиге для европейцев в возрасте до 25 лет. Больше в этом возрасте забили только Александр Могильный (184), Яри Курри (232), Илья Ковальчук (254), Яромир Ягр (263), Александр Овечкин (269). Стоит отметить, что 25 лет Давиду исполнится 25 мая.