«Кэпиталз» проиграли «Брюинз», у Овечкина «-2»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Бостон Брюинз» на выезде обыграл «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 5:3.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Давид Пастрняк (2), Крэйг Смит, Брэндон Карло и Брэд Маршан.
У «Кэпиталз» голы забили Здено Хара, Даниэль Спронг и Джон Карлсон. Александр Овечкин провёл 23.03 на площадке и имеет показатель полезности «-2». Защитник Дмитрий Орлов за 15.24 на льду результативными действиями не отметился.
Следующие матчи 4 и 6 февраля «Бостон» проведёт на выезде с «Филадельфией Флайерз», а «Вашингтон» 5 февраля в гостях сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс».
В рамках игрового дня в НХЛ прошли ещё три матча: «Нью-Йорк Рейнджерс» – «Питтсбург Пингвинз» (3:1), «Тампа-Бэй Лайтнинг» – «Нэшвилл Предаторз» (5:2), «Монреаль Канадиенс» – «Ванкувер Кэнакс» (6:2).
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