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«Кэпиталз» проиграли «Брюинз», у Овечкина «-2»

«Кэпиталз» проиграли «Брюинз», у Овечкина «-2»
Хоккей / НХЛ 0

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Бостон Брюинз» на выезде обыграл «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 5:3.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Давид Пастрняк (2), Крэйг Смит, Брэндон Карло и Брэд Маршан.

У «Кэпиталз» голы забили Здено Хара, Даниэль Спронг и Джон Карлсон. Александр Овечкин провёл 23.03 на площадке и имеет показатель полезности «-2». Защитник Дмитрий Орлов за 15.24 на льду результативными действиями не отметился.

Следующие матчи 4 и 6 февраля «Бостон» проведёт на выезде с «Филадельфией Флайерз», а «Вашингтон» 5 февраля в гостях сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс».

НХЛ - регулярный чемпионат
02 февраля 2021, вторник. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 5
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Хара (Хэтэуэй, Дауд) – 13:26' (5x5)   2:0 Спронг (Врана, Дженсен) – 13:37' (5x5)   3:0 Карлсон (Врана) – 28:35' (5x4)   3:1 Пастрняк (Маршан, Карло) – 32:37' (5x5)   3:2 Пастрняк (Зборжил, Макэвой) – 46:08' (5x5)   3:3 Смит (Лозон, Ритчи) – 53:07' (5x5)   3:4 Карло (Курали, Вагнер) – 57:23' (5x5)   3:5 Маршан (Крейчи) – 58:34' (en)

В рамках игрового дня в НХЛ прошли ещё три матча: «Нью-Йорк Рейнджерс» – «Питтсбург Пингвинз» (3:1), «Тампа-Бэй Лайтнинг» – «Нэшвилл Предаторз» (5:2), «Монреаль Канадиенс» – «Ванкувер Кэнакс» (6:2).

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