Московское «Динамо» одержало пятую победу кряду, забросив «Йокериту» пять шайб

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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» обыграло «Йокерит». Встреча проходила на стадионе « ВТБ Арена имени Аркадия Чернышёва» в Москве и завершилась со счётом 5:1 (2:0, 1:1, 2:0) в пользу подопечных Владимира Крикунова.

На 2-й минуте Магнус Пяаярви вывел москвичей вперёд. На 19-й минуте Дмитрий Яшкин увеличил преимущество. Во втором периоде команды обменялись голами в исполнении Оскара Линдберга и Саку Мяэналанена. На 49-й минуте Олег Зайцев забросил четвёртую шайбу, а на 54-й минуте Линдберг оформил дубль.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» в Нижнем Новгороде встретится с местным «Торпедо», а «Йокерит» в Мытищах — с китайским «Куньлунь Ред Стар». Обе встречи состоятся 5 февраля.