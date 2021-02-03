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Московское «Динамо» одержало пятую победу кряду, забросив «Йокериту» пять шайб

Московское «Динамо» одержало пятую победу кряду, забросив «Йокериту» пять шайб
Хоккей / КХЛ 0
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» обыграло «Йокерит». Встреча проходила на стадионе « ВТБ Арена имени Аркадия Чернышёва» в Москве и завершилась со счётом 5:1 (2:0, 1:1, 2:0) в пользу подопечных Владимира Крикунова.

КХЛ - регулярный чемпионат
03 февраля 2021, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
5 : 1
Йокерит
Хельсинки
1:0 Пяаярви (Миронов, Сергеев) – 01:54' (5x4)   2:0 Яшкин (Шипачёв) – 18:46' (5x4)   3:0 Линдберг (Пяаярви) – 29:43' (5x5)   3:1 Мяэналанен (Лёв, Грант) – 37:40' (5x4)   4:1 Зайцев – 48:34' (5x5)   5:1 Линдберг (Сергеев, Миронов) – 53:33' (5x4)

На 2-й минуте Магнус Пяаярви вывел москвичей вперёд. На 19-й минуте Дмитрий Яшкин увеличил преимущество. Во втором периоде команды обменялись голами в исполнении Оскара Линдберга и Саку Мяэналанена. На 49-й минуте Олег Зайцев забросил четвёртую шайбу, а на 54-й минуте Линдберг оформил дубль.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» в Нижнем Новгороде встретится с местным «Торпедо», а «Йокерит» в Мытищах — с китайским «Куньлунь Ред Стар». Обе встречи состоятся 5 февраля.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ
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