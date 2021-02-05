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Худобин: ненавижу проигрывать, ненавижу так играть. Это был не мой вечер

Худобин: ненавижу проигрывать, ненавижу так играть. Это был не мой вечер
Хоккей / НХЛ 0

Голкипер «Даллас Старз» Антон Худобин прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» (3:4).

«Ненавижу проигрывать, ненавижу так играть. Это был не мой вечер», — заявил расстроенный Худобин.

В составе победителей шайбы забросили Оливер Бьёркстранд, Джек Рослович, Патрик Лайне и Кэм Аткинсон. Для финского форварда эта шайба стала первой после громкого обмена в «Коламбус». Патрик отличился в середине второго периода, в ближнем бою пробив Худобина.

За «Даллас» голы забили Роопе Хинц, Джейсон Дикинсон и Джейми Бенн. На счету Александра Радулова три результативные передачи. Нападающий Денис Гурьянов сделал голевую передачу. Голкипер Худобин совершил 21 сейв после 25 бросков.

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Александр нарисовал три гола для «Далласа», но «Старз» уступили «Коламбусу».
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