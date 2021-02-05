Худобин: ненавижу проигрывать, ненавижу так играть. Это был не мой вечер
Голкипер «Даллас Старз» Антон Худобин прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» (3:4).
«Ненавижу проигрывать, ненавижу так играть. Это был не мой вечер», — заявил расстроенный Худобин.
В составе победителей шайбы забросили Оливер Бьёркстранд, Джек Рослович, Патрик Лайне и Кэм Аткинсон. Для финского форварда эта шайба стала первой после громкого обмена в «Коламбус». Патрик отличился в середине второго периода, в ближнем бою пробив Худобина.
За «Даллас» голы забили Роопе Хинц, Джейсон Дикинсон и Джейми Бенн. На счету Александра Радулова три результативные передачи. Нападающий Денис Гурьянов сделал голевую передачу. Голкипер Худобин совершил 21 сейв после 25 бросков.
«Ненавижу так играть». Русский вратарь Худобин расстроился после матча, где феерил Радулов
Александр нарисовал три гола для «Далласа», но «Старз» уступили «Коламбусу».
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