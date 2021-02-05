«Ненавижу так играть». Русский вратарь Худобин расстроился после матча, где феерил Радулов

«Даллас» — одна из лучших команд НХЛ на старте нового сезона, и «звёзд» из Техаса сейчас тащат во многом российские хоккеисты. Денис Гурьянов и Александр Радулов набирают в среднем около очка за игру, а вратарь Антон Худобин практически бессменно и весьма успешно защищает ворота «Старз».



Сегодня «Далласу» предстояла повторная встреча в Коламбусе. Первый матч подопечные Рика Боунесса выиграли со счётом 6:3, омрачив дебют в составе «мундиров» для Патрика Лайне. Финн, ставший недавно участником громкого обмена, заработал в той игре «-2», а победным голом отличился Гурьянов.

«Даллас» снял «проклятие Лайне». Гурьянов затмил финна, забив победный гол в большинстве «Даллас» в этом сезоне просто восхитителен в атаке — забивает более четырёх голов за игру.

Но в матче-реванше и для «Блю Джекетс», и для Лайне всё сложилось гораздо позитивнее. «Коламбусу» удалось создать хороший задел в первом периоде, что оказалось решающим фактором их итогового успеха. Уже на третьей минуте отличился Оливер Бьёркстранд: датчанин получил шайбу от Михаила Григоренко, не спеша проехался за воротами, вылез с другого фланга и броском в ближний угол пробил Худобина. Антон, скажем прямо, в эпизоде сплоховал.

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За три минуты до конца периода «Коламбус» забил второй гол — Джек Рослович завершил позиционную атаку убойным кистевым прямо под перекладину.

Проснулся «Даллас» уже во втором отрезке, как раз силами Радулова и Гурьянова. Два россиянина в большинстве начертили размашистую комбинацию с поперечным переводом и проникающим пасом на пятак, который завершил Роопе Хинц.

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Но развить успех «Далласу» не удалось, а через 6 минут случилось самое ожидаемое фанатами «Коламбуса» событие — дебютный гол за «мундиров» оформил Лайне. Шайба получилась слегка корявенькой и стала следствием неразберихи защитников «звёзд» в своей зоне, но в хоккее за красоту дополнительных бонусов не начисляют.

Лайне забросил первую шайбу после обмена в «Коламбус», в ближнем бою пробив Худобина

До конца второго периода «Даллас» успел вновь сократить счёт до минимума, и снова взятие ворот «Старз» не обошлось без участия российского игрока. Александр Радулов разыграл классную короткую стеночку с Миро Хейсканеном и бросал уже наверняка почти по пустым воротам, но умудрился попасть в ногу партнёру Джейсону Дикинсону, на которого и записали эту шайбу.

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В третьем отрезке Радулов сделал ещё один гол для своих партнёров. Но если в первых двух ситуациях Александр рисовал по чистому льду, то в этот раз голевую передачу пришлось буквально выгрызать. Сначала Радулов помешал Сету Джонсу выкинуть шайбу из зоны после борьбы у борта, а затем в падении буквально проткнул передачу на Джейми Бенна, и капитан «Далласа» уже разобрался с Корписало.

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К сожалению для «Старз» и феерившего в этот вечер Радулова, за 8 минут до этого гола Худобин пропустил четвёртую шайбу от Аткинсона, и её уже «Даллас» отыграть не смог. «Коламбус» довёл дело до победы со счётом 4:3, но лучшим игроком матча всё равно стал Радулов, непосредственно поучаствовавший во всех трёх голевых комбинациях своей команды.



Кстати, за два матча в Огайо Александр набрал 5 (1+4) очков, показав, что находится в великолепной форме. А вообще по результативности Радулов и Гурьянов, имеющие по 10 баллов, уступают только Артемию Панарину в списке русских бомбардиров этого сезона.



Что касается Антона Худобина, то тот провёл далеко не лучший свой матч, и на пресс-конференции российский вратарь взял вину за поражение на себя. «Ненавижу проигрывать, ненавижу так играть. Это был не мой вечер», — заявил расстроенный Худобин.