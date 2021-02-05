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«Витязь» обыграл минское «Динамо» и обошёл «Спартак», у Бардакова — дубль

«Витязь» обыграл минское «Динамо» и обошёл «Спартак», у Бардакова — дубль
Хоккей / КХЛ 0
Аудио-версия:

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» обыграл минское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Витязь» в Подольске и завершилась со счётом 3:1 (0:0, 2:1, 1:0) в пользу подопечных Михаила Кравца.

КХЛ - регулярный чемпионат
05 февраля 2021, пятница. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
3 : 1
Динамо Мн
Минск
1:0 Бардаков (Паутов) – 23:34' (5x5)   2:0 Дергачёв (Теденбю, Хультстрём) – 35:24' (5x4)   2:1 Принс (Митчелл, Менелл) – 37:11' (5x5)   3:1 Бардаков – 59:16' (en)

На 24-й минуте Захар Бардаков с передачи Юрия Паутова вывел подольскую команду вперёд. На 36-й минуте Александр Дергачёв, реализовав численное большинство, увеличил преимущество «Витязя». Через две минуте Шейн Принс отыграл одну шайбу. На последней минуте матча Бардаков оформил дубль, забросив в пустые ворота

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» встретится в Подольске с «Куньлунь Ред Стар», а минское «Динамо» в Сочи — с местным «Сочи». Обе встречи состоятся 7 февраля.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ
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