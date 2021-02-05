«Витязь» обыграл минское «Динамо» и обошёл «Спартак», у Бардакова — дубль

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» обыграл минское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Витязь» в Подольске и завершилась со счётом 3:1 (0:0, 2:1, 1:0) в пользу подопечных Михаила Кравца.
На 24-й минуте Захар Бардаков с передачи Юрия Паутова вывел подольскую команду вперёд. На 36-й минуте Александр Дергачёв, реализовав численное большинство, увеличил преимущество «Витязя». Через две минуте Шейн Принс отыграл одну шайбу. На последней минуте матча Бардаков оформил дубль, забросив в пустые ворота
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» встретится в Подольске с «Куньлунь Ред Стар», а минское «Динамо» в Сочи — с местным «Сочи». Обе встречи состоятся 7 февраля.
- 5 февраля 2021
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