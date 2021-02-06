Александру Романову наложили несколько швов после попадания шайбы в лицо на тренировке
Защитник «Монреаль Канадиенс» Александр Романов получил повреждение на тренировке канадского клуба. После броска Джонатана Друена шайба попала в лицо россиянину, которому потребовалась медицинская помощь. Хоккеисту наложили несколько швов.
Посмотреть видео можно в «инстаграме» TSN.
Напомним, что Александр Романов провёл за «Монреаль» 10 матчей, в которых набрал 2 (1+1) очка при показателе полезности «+3» и 6 минутах штрафного времени.
Романов был выбран «Монреалем» во втором раунде (38-й общий выбор) на драфте-2018. В составе молодёжной сборной России стал бронзовым призёром чемпионата мира 2019 года, где был признан лучшим защитником турнира. В межсезонье подписал контракт новичка с канадским клубом НХЛ.
Александр Романов повторил достижение защитника «Монреаля» 25-летней давности
Рекомендуем вам
- 6 февраля 2021
-
13:28
-
12:53
-
12:40
-
11:58
-
11:32
-
10:45
-
10:37
-
10:20
-
10:00
-
09:40
-
09:27
-
08:47
-
08:32
-
06:19
-
05:53
-
05:39
-
04:23
- 5 февраля 2021
-
23:56
-
23:51
-
23:30
-
23:15
-
22:45
-
22:39
-
22:17
-
22:07
-
21:51
-
21:44
-
21:38
-
21:30
-
21:11
-
21:06
-
20:58
-
20:52
-
20:35
-
20:23
Партнерский контент
Рекомендуем вам