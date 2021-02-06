Александру Романову наложили несколько швов после попадания шайбы в лицо на тренировке

Защитник «Монреаль Канадиенс» Александр Романов получил повреждение на тренировке канадского клуба. После броска Джонатана Друена шайба попала в лицо россиянину, которому потребовалась медицинская помощь. Хоккеисту наложили несколько швов.

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Напомним, что Александр Романов провёл за «Монреаль» 10 матчей, в которых набрал 2 (1+1) очка при показателе полезности «+3» и 6 минутах штрафного времени.

Романов был выбран «Монреалем» во втором раунде (38-й общий выбор) на драфте-2018. В составе молодёжной сборной России стал бронзовым призёром чемпионата мира 2019 года, где был признан лучшим защитником турнира. В межсезонье подписал контракт новичка с канадским клубом НХЛ.