Александр Романов повторил достижение защитника «Монреаля» 65-летней давности
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Монреаль Канадиенс» (0:2, идёт третий период).
Счёт в матче открыл российский защитник гостей Александр Романов. Этот гол стал для 21-летнего игрока первым в НХЛ. Романов проводит третий за карьеру матч в регулярном чемпионате НХЛ. Александр стал вторым защитником в истории канадского клуба в возрасте 21 года, которому хватило трёх матчей за «Монреаль», чтобы записать на свой счёт гол в НХЛ. Романов повторил достижение защитника «Монреаля» Боба Тёрнера, который забил первый гол за клуб в январе 1956 года.
В сезоне-2019/2020 Романов принял участие в 43 матчах за ЦСКА в КХЛ, набрав 7 (0+7) очков при показателе полезности «+21».
Александр Романов повторил достижение Андрея Маркова в «Монреале» 21-летней давности
Рекомендуем вам
- 19 января 2021
-
07:41
-
07:13
-
06:57
-
06:51
-
06:44
-
06:27
-
06:24
-
06:04
-
05:56
-
05:41
-
04:35
-
03:50
-
03:39
-
03:04
-
02:13
- 18 января 2021
-
23:59
-
23:27
-
23:13
-
23:04
-
22:50
-
22:35
-
22:32
-
22:15
-
22:11
-
22:05
-
21:50
-
21:40
-
21:39
-
21:32
-
21:28
-
21:23
-
21:21
-
21:19
-
21:14
-
20:56
Партнерский контент
Рекомендуем вам