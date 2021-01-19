Александр Романов повторил достижение защитника «Монреаля» 65-летней давности

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Монреаль Канадиенс» (0:2, идёт третий период).

Счёт в матче открыл российский защитник гостей Александр Романов. Этот гол стал для 21-летнего игрока первым в НХЛ. Романов проводит третий за карьеру матч в регулярном чемпионате НХЛ. Александр стал вторым защитником в истории канадского клуба в возрасте 21 года, которому хватило трёх матчей за «Монреаль», чтобы записать на свой счёт гол в НХЛ. Романов повторил достижение защитника «Монреаля» Боба Тёрнера, который забил первый гол за клуб в январе 1956 года.

В сезоне-2019/2020 Романов принял участие в 43 матчах за ЦСКА в КХЛ, набрав 7 (0+7) очков при показателе полезности «+21».