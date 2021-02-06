Воронин: в ВХЛ как в НХЛ, где каждый может победить каждого. Убеждаемся в этом весь сезон

Нападающий «Югры» Артём Воронин прокомментировал выступление клуба в регулярном чемпионате ВХЛ.

«У нас впереди ещё четыре игры чемпионата, отрыв от идущей второй «Альметки» — семь очков. Ещё рано делать выводы, у соперников есть небольшой шанс нас догнать. Могу сказать, что оба матча были очень напряжёнными. И «Нефтяник», и «Рубин» — наши принципиальные соперники и очень организованные команды. Рады, что порадовали своих болельщиков, но в этих дерби всё было на тоненького.

Посматриваем ли уже в таблицу? А никакого смысла в этом нет. ВХЛ — на удивление плотная лига, в ней десятое место, которое занимает фарм-клуб ЦСКА «Звезда», отделяет от 18-го, на котором пока идет «Лада», — лишь четыре-пять очков. И так происходит весь чемпионат — каждый матч «ломает» турнирную таблицу.

Мы иногда обсуждаем ситуацию в КХЛ, где есть стабильность и две ярко выраженные группы команд, которые претендуют на первые места и на последние. В принципе там сенсаций не много, чего не скажешь о «вышке», где аутсайдер иногда опаснее, чем кто-то из группы лидеров. По большому счету у нас как в НХЛ, где каждый может победить каждого. Убеждаемся в этом весь сезон.

Не кажется ли, что ВХЛ в прессе незаслуженно остаётся в тени КХЛ? ВХЛ — вторая лига страны, КХЛ — первая, но, повторюсь, в плане интриги мы как минимум не отстаём. Конечно, многим игрокам ВХЛ хотелось бы, чтобы СМИ обращали на лигу ещё больше внимания. Такой момент — не скрою — присутствует. С другой стороны мы видим, что игроки КХЛ в свою очередь тоже могут пожаловаться на медиа. Ведь в них больше пишут об НХЛ, чем о КХЛ. Так что у каждого свои проблемы (смеётся)», — приводит слова Воронина Russia-Hockey.ru.