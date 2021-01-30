Тертышный: нужно откинуть все неправильные мысли и работать. «Югра» идёт только за кубком

Нападающий «Югры» Никита Тертышный прокомментировал выступление клуба в регулярном чемпионате ВХЛ.

«Есть ли мысли, что нужно завершить «регулярку» в победителях? Этого мы не обговаривали с ребятами. Выиграть регулярный чемпионат, конечно, приятно, но это не первостепенная задача. В плей-офф можно выйти на 5-м или 6-м месте и взять Кубок Петрова. Если всё-таки станем чемпионами «регулярки», значит, мы были сильнее и всё делали правильно. Но сейчас готовимся к плей-офф и нужно ориентироваться только на него. У нас команда идёт только за кубком!

Есть ли в ВХЛ суеверие, как в КХЛ, что победитель «регулярки» не становится обладателем кубка? В ВХЛ «Сарыарка» вроде бы брала первое место в «регулярке» и выигрывала Кубок Петрова. В любом случае, всё это просто суеверия. На мой взгляд, это для слабаков. Выход в плей-офф с первого места даст психологический подъём. В любом случае, посмотрим, ведь плей-офф непредсказуем – выбить в первом же круге могут и лидеров. Нужно откинуть все неправильные мысли и работать. Только тогда мы придём к кубку, как и в любом другом виде спорта», — приводит слова Тертышного пресс-служба клуба.