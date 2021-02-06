Торторелла — о вероятном снятии Григоренко с матча: не уверен, что это верное решение

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла заявил, что российский форвард Михаил Григоренко, вероятнее всего, пропустит матч регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз». При этом американский специалист признался, что не уверен в целесообразности этого решения.

«Михаил останется в запасе. Но не уверен, это верное решение», — приводит слова Тортореллы журналист Аарон Портцлайн.

В нынешнем сезоне российский форвард принял участие в 12 матчах регулярного чемпионата, забросив две шайбы и сделав три результативные передачи при показателе полезности "-2" и двух минутах штрафного времени. В среднем 26-летний Григоренко проводил на льду 13 минут 33 секунды. Россиянин набрал очки в последних двух матчах команды.