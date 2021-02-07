Тротц: «Айлендерс» была нужна победа примерно так же, как голодающий нуждается в еде

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз» (4:3). «Островитяне» прервали серию из пяти неудачных матчей.

«Это важная победа, потому что мы остановили небольшой спад. Победа была нам нужна примерно так же, как голодающий нуждается в еде. Нам она была необходима для уверенности и чтобы вернуться в гонку. Мы провели на пару матчей меньше, но сегодня мы вышли и достойно сражались», — цитирует Тротца пресс-служба НХЛ.

Главный тренер «островитян» одержал 849-ю победу в лиге и вышел на третье место в истории, сравнявшись с Кеном Хичкоком. Второй в списке — Джоэль Кенневилль («Флорида Пантерз») – 931 выигранный матч. Рекордсмен – Скотти Боумэн (1244 победы).