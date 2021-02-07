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Салливан: несмотря на неудачу, «Питтсбург» сыграл не так уж плохо. Будем извлекать уроки

Салливан: несмотря на неудачу, «Питтсбург» сыграл не так уж плохо. Будем извлекать уроки
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (3:4), которое стало для его команды вторым кряду.

«Несмотря на неудачу, мы сыграли не так уж плохо. Наша игра в равных составах была хорошей, мы прибавили в ходе матча. В третьем периоде контролировали шайбу, а эпизоды с третьим и четвёртым голом в наши ворота — здесь нужно было избегать тех обстоятельств, которые привели к роковому удалению. Что ж, будем извлекать уроки.

Чем обусловлен выбор голкипера на матч? Джарри работает в тесном контакте с тренером вратарей Майком Бакли. Он потерял время в тренировочном лагере, мы стараемся максимально хорошо подготовить его к матчам», — сказал Салливан.

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