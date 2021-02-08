Третьяк: было хорошее предложение Словакии по ЧМ. Но почти все проголосовали за Латвию

Президент ФХР Владислав Третьяк поделился ожиданиями от ЧМ-2021.



«Мы члены ИИХФ, должны исполнять указание совета. Всё сводилось к безопасности игроков. Было хорошее предложение Словакии, но переезды, пандемия — неизвестно, когда она прекратится. В результате проведём турнир в Латвии, почти все проголосовали за него.



Будут ли зрители? Это вопрос к Евросоюзу, как проведут вакцинацию, никто не может прогнозировать, что будет в Латвии в мае. Мы хотим, чтобы был полный праздник с болельщиками и хоккеистами. Журналистов наверняка пустят, но условия будут как в «пузыре», — передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Стартовый матч российская команда проведёт 21 мая с Чехией. Старт запланирован на 17:15 мск.