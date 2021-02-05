Стало известно расписание матчей сборной России на групповом этапе ЧМ-2021 в Латвии
Стало известно расписание матчей сборной России на групповом этапе ЧМ-2021 в Латвии, сообщает официальный сайт Международной федерации хоккея. Российская команда все встречи проведёт в Олимпийском спортивном центре.
Стартовый матч российская команда сыграют 21 мая с Чехией. Старт запланирован на 17:15 мск.
Следующую встречу россияне проведут на следующий день, 22 мая, со сборной Великобритании. Старт также запланирован на 17:15 мск.
Расписание матчей сборной России
21 мая. 17:15 мск. Россия — Чехия
22 мая. 17:15 мск. Великобритания — Россия
24 мая. 17:15 мск. Словакия — Россия
26 мая. 17:15 мск. Россия — Дания
29 мая. 17:15 мск. Швейцария — Россия
31 мая. 21:15 мск. Россия — Швеция
1 июня. 21:15 мск. Россия — Беларусь
Стало известно расписание матчей группового этапа ЧМ-2021 по хоккею в Латвии
Рекомендуем вам
- 5 февраля 2021
-
20:35
-
20:23
-
13:08
- 3 февраля 2021
-
21:31
-
18:40
-
16:27
-
11:20
- 2 февраля 2021
-
20:30
-
19:45
-
19:12
-
18:49
-
18:30
-
18:15
- 1 февраля 2021
-
13:20
- 31 января 2021
-
22:08
- 28 января 2021
-
16:44
-
14:00
- 27 января 2021
-
20:07
-
17:42
- 26 января 2021
-
22:57
-
22:09
-
19:00
- 25 января 2021
-
17:21
-
15:20
-
13:00
- 24 января 2021
-
23:31
- 23 января 2021
-
14:37
- 22 января 2021
-
16:29
-
15:27
- 21 января 2021
-
15:05
-
14:50
-
13:59
- 20 января 2021
-
19:48
-
19:27
-
16:23
Партнерский контент
Рекомендуем вам