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Стало известно расписание матчей сборной России на групповом этапе ЧМ-2021 в Латвии

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Стало известно расписание матчей сборной России на групповом этапе ЧМ-2021 в Латвии
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0
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Стало известно расписание матчей сборной России на групповом этапе ЧМ-2021 в Латвии, сообщает официальный сайт Международной федерации хоккея. Российская команда все встречи проведёт в Олимпийском спортивном центре.

Стартовый матч российская команда сыграют 21 мая с Чехией. Старт запланирован на 17:15 мск.

Следующую встречу россияне проведут на следующий день, 22 мая, со сборной Великобритании. Старт также запланирован на 17:15 мск.

Расписание матчей сборной России

21 мая. 17:15 мск. Россия — Чехия

22 мая. 17:15 мск. Великобритания — Россия

24 мая. 17:15 мск. Словакия — Россия

26 мая. 17:15 мск. Россия — Дания

29 мая. 17:15 мск. Швейцария — Россия

31 мая. 21:15 мск. Россия — Швеция

1 июня. 21:15 мск. Россия — Беларусь

Стало известно расписание матчей группового этапа ЧМ-2021 по хоккею в Латвии
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