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Р. Ротенберг — о пропуске Каменевым матчей: не все игроки вносятся в список травмированных

Р. Ротенберг — о пропуске Каменевым матчей: не все игроки вносятся в список травмированных
Хоккей / Евротур 0

Первый вице-президент ФХР, глава штаба сборной России Роман Ротенберг прокомментировал вызов нападающего Владислава Каменева в олимпийскую сборную Россию.

«Каменев вызван в олимпийскую сборную Россию, но не имеет игровой практики? У нас идёт работа по развитию центральных нападающих. Каменев — один из самых ярких представителей своего возраста. Он провёл большое количество матчей. Да, он не играл из-за травмы и болезней. Не все игроки вносятся в список травмированных. Это технические моменты, которые влияют на заявку. Мы будем внимательно следить за Владиславом», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Напомним, третий этап Евротура, Шведские игры, пройдёт в Мальмё с 11 по 14 февраля.

Сборная России объявила состав на третий этап Евротура
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