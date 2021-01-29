Сборная России объявила состав на третий этап Евротура

Штаб сборной России определил состав национальной команды на третий этап Евротура — Шведские игры, который пройдёт в Мальмё с 11 по 14 февраля.
Голкиперы: Александр Самонов, Ярослав Аскаров (оба – СКА), Даниил Тарасов («Салават Юлаев»).
Защитники: Шакир Мухамадуллин, Александр Алексеев (оба – «Салават Юлаев»), Даниил Журавлёв («Ак Барс»), Даниил Мисюль («Локомотив»), Даниил Пыленков («Витязь»), Артём Минулин («Металлург»), Кирилл Кирсанов (СКА), Сергей Зборовский («Автомобилист»), Семён Чистяков («Авангард»), Марсель Ибрагимов (ЦСКА).
Нападающие: Иван Чехович, Дамир Жафяров (оба — «Торпедо»), Артур Каюмов, Павел Красковский, Николай Коваленко (все – «Локомотив»), Марат Хуснутдинов, Максим Грошев, Василий Подколзин, Никита Чибриков (все – СКА), Виталий Кравцов («Трактор»), Артём Галимов («Ак Барс»), Сергей Шмелёв («Сочи»), Захар Бардаков («Витязь»), Владимир Бутузов («Амур»), Максим Соркин (ЦСКА).
- 29 января 2021
-
14:32
-
14:16
-
14:16
-
14:15
-
13:53
-
13:22
-
13:02
-
12:46
-
12:20
-
12:08
-
11:51
-
11:36
-
11:09
-
10:58
-
10:20
-
10:05
-
09:41
-
09:25
-
09:00
-
08:48
-
08:30
-
08:29
-
08:05
-
07:45
-
07:34
-
07:15
-
07:09
-
06:57
-
06:54
-
06:48
-
06:40
-
06:37
-
06:28
-
06:27
-
06:13