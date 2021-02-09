Баттон: это «закон «Тортса», Лайне нужно выкладываться по полной программе

Известный североамериканский обозреватель Крейг Баттон прокомментировал решение главного тренера «Коламбус Блю Джекетс» Джона Тортореллы посадить в запас на третий период матча c «Каролиной Харрикейнз» (3:2) звёздного форварда Патрика Лайне.

«Я называю это «законом Тортса». Это как раз то, о чём говорил Кэм Аткинсон. Командный интерес прежде всего, нужно выкладываться по полной программе. Джон Торторелла бывает очень эмоционален по отношению к хоккеистам, но у тренера нет другого варианта. Так Патрик Лайне быстрее поймёт, что нужно приложить усилия, если он хочет остаться в «белом списке» Тортса, хочет нравиться тренеру. Так что Лайне получил дозу «закона Тортса», — отметил Баттон в эфире TSN.

Напомним, Патрик Лайне пополнил состав «Коламбус Блю Джекетс» в результате обмена с «Виннипег Джетс». Канадский клуб также отдал нападающего Джека Рословича. Взамен «Джетс» получили форварда Пьера-Люка Дюбуа и выбор в третьем раунде драфта-2022.