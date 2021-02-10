Дадонов отличился во второй игре кряду за «Оттаву», поразив ворота «Эдмонтона»

В Оттаве (Канада) на стадионе «Канадиен Тайр-центр» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Оттава Сенаторз» принимает «Эдмонтон Ойлерз». Идёт 3-й период, в счёте ведут гости – 3:2.

Российский нападающий «Оттавы» Евгений Дадонов отличился во второй игре кряду, как и прошлой ночью (по мск) ему вновь удалось убежать в контратаку с выходом один на один после точной передачи из своей зоны от защитника Майка Райлли и переиграть в ближнем бою голкипера «Эдмонтона» Микко Коскинена.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» НХЛ.

Для 31-летнего форварда это 5-е (3+2) результативное действие в 14-й игре текущего регулярного чемпионата при показателе полезности «-7».