Дадонов отличился во второй игре кряду за «Оттаву», поразив ворота «Эдмонтона»
В Оттаве (Канада) на стадионе «Канадиен Тайр-центр» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Оттава Сенаторз» принимает «Эдмонтон Ойлерз». Идёт 3-й период, в счёте ведут гости – 3:2.
Российский нападающий «Оттавы» Евгений Дадонов отличился во второй игре кряду, как и прошлой ночью (по мск) ему вновь удалось убежать в контратаку с выходом один на один после точной передачи из своей зоны от защитника Майка Райлли и переиграть в ближнем бою голкипера «Эдмонтона» Микко Коскинена.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» НХЛ.
Для 31-летнего форварда это 5-е (3+2) результативное действие в 14-й игре текущего регулярного чемпионата при показателе полезности «-7».
Дадонов прервал свою 7-матчевую безголевую серию, забросив 2-ю шайбу за «Оттаву»
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