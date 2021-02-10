Лайне прокомментировал решение Тортореллы посадить финна в запас в матче с «Каролиной»

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Патрик Лайне прокомментировал инцидент во время матча регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» (3:2), когда финского форварда усадили на скамейку. Он пропустил последние 26 минут матча.



«Мы прошли этот этап. Поговорили об этом, и это останется между нами. Сейчас всё хорошо», — приводит слова Лайне журналист Джейкоб Ницберг на своей странице в «Твиттере».

Напомним, главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла усадил финского нападающего Патрика Лайне в запас во время матча регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» (3:2). Форвард пропустил последние 26 минут матча. Позже стало известно, что тренер принял такое решение после того, как финский нападающий вступил в словесную перепалку с одним из членом тренерского штаба «мундиров».