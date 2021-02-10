Селянне — о завершении карьеры Койву: поздравляю с феноменальной карьерой

Известный бывший хоккеист Теэму Селянне обратился к форварду Микко Койву, завершившему карьеру.
«Поздравляю Микко Койву с феноменальной карьерой. Ты играл в хоккей правильно, с большой гордостью и уважением к игре, товарищам по команде и другим игрокам. Горжусь тобой. Хорошего отдыха, мой друг», — написал Селянне на своей странице в «Твиттере».
Ранее 37-летний нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Микко Койву принял решение завершить карьеру.
Напомним, в межсезонье финский форвард подписал однолетнее соглашение с «Коламбусом» на $ 1,5 млн. В составе «Блю Джекетс» провёл 7 матчей и набрал 2 (1+1) очка при показателе полезности «–2».
До перехода в «Коламбус» Микко Койву выступал в Северной Америке только за одну команду — «Миннесоту Уайлд», за которую дебютировал в сезоне-2005/2006. С 2009 года финский нападающий был капитаном команды.
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