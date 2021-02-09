Нападающий Микко Койву, проведший более 1000 матчей в НХЛ, завершил карьеру

37-летний нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Микко Койву принял решение завершить карьеру, информирует официальный сайт клуба.
Напомним, в межсезонье финский форвард подписал однолетнее соглашение с «Коламбусом» на $ 1,5 млн. В составе «Блю Джекетс» он провёл 7 матчей и набрал 2 (1+1) очка при показателе полезности «–2».
До перехода в «Коламбус» Микко Койву выступал в Северной Америке только за одну команду — «Миннесоту Уайлд», за которую дебютировал в сезоне-2005/2006. С 2009 года финский нападающий был капитаном команды.
Всего в НХЛ форвард провёл 1035 матчей, в которых забросил 206 шайб и отдал 505 результативных передач при показателе полезности «+68» и 594 минутах штрафного времени. Кроме того, на счету Койву 59 встреч в плей-офф НХЛ, в которых он забил 11 голов и отдал 17 результативных передач при показателе полезности «–18» и 38 минутах штрафа.
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