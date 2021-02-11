Сборная Швеции обыграла Чехию в овертайме на домашнем этапе Евротура

Сборная Швеции одержала победу над командой Чехии в дебютном матче третьего этапа Евротура — Шведские хоккейные игры. Встреча состоялась в Мальмё (Швеция) на одноимённой арене и завершилась со счётом 3:2 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 1:0) в пользу подопечных Юхана Гарпенлёва.

Победную шайбу в овертайме забросил шведский форвард Альберт Юханссон. Два очка в составе хозяев набрал Понтус Хольмберг (1+1). Голкипер сборной Швеции Андерс Линдбек отразил 22 броска. В составе чешской команды отличились Доминик Лакатош и Давид Каше.

Это четвёртое поражение чешской сборной в последних пяти играх Евротура. В следующем матче турнира Чехия встретится с Финляндией, а Швеция с командой России. Обе встречи состоятся 13 февраля.