Сборная Швеции обыграла Чехию в овертайме на домашнем этапе Евротура
Сборная Швеции одержала победу над командой Чехии в дебютном матче третьего этапа Евротура — Шведские хоккейные игры. Встреча состоялась в Мальмё (Швеция) на одноимённой арене и завершилась со счётом 3:2 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 1:0) в пользу подопечных Юхана Гарпенлёва.
Победную шайбу в овертайме забросил шведский форвард Альберт Юханссон. Два очка в составе хозяев набрал Понтус Хольмберг (1+1). Голкипер сборной Швеции Андерс Линдбек отразил 22 броска. В составе чешской команды отличились Доминик Лакатош и Давид Каше.
Это четвёртое поражение чешской сборной в последних пяти играх Евротура. В следующем матче турнира Чехия встретится с Финляндией, а Швеция с командой России. Обе встречи состоятся 13 февраля.
Еврохоккейтур. Хоккейные игры Beijer
11 февраля 2021, четверг. 21:00 МСК
Чехия
Окончен
2 : 3
ОТ
Швеция
1:0 Лакатош (Моравчик, Томашек) – 05:00' (5x4) 1:1 Лундквист (Перссон, Петтерссон) – 16:04' (5x4) 1:2 Хольмберг (Берггрен, Лундберг) – 35:45' (5x5) 2:2 Каше (Мышак, Зборжил) – 45:53' (5x5) 2:3 Юханссон (Хольмберг) – 62:08' (3x3)
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