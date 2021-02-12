«Питтсбург» по буллитам обыграл «Айлендерс», гол на счету Малкина

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург Пингвинз» на выезде обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» в серии буллитов. Счёт матча – 4:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Брайан Раст, Зак Астон-Риз, Евгений Малкин и Сидни Кросби.

У «Айлендерс» голы забили Кейси Сизикас, Жан-Габриэль Пажо и Мэтью Барзал. Российский голкипер «Айлендерс» Семён Варламов отразил 32 броска из 35. Другой вратарь Илья Сорокин на лёд не выходил.

Это поражение стало для «Айлендерс» первым после двух подряд побед, а «Питтсбург» победил после двух подряд проигранных встреч. Следующие матчи 14 и 17 февраля «Пингвинз» проведут дома с «Вашингтон Кэпиталз», а «Айлендерс» 14 февраля примет «Бостон Брюинз».