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«Питтсбург» по буллитам обыграл «Айлендерс», гол на счету Малкина

«Питтсбург» по буллитам обыграл «Айлендерс», гол на счету Малкина
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург Пингвинз» на выезде обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» в серии буллитов. Счёт матча – 4:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Брайан Раст, Зак Астон-Риз, Евгений Малкин и Сидни Кросби.

У «Айлендерс» голы забили Кейси Сизикас, Жан-Габриэль Пажо и Мэтью Барзал. Российский голкипер «Айлендерс» Семён Варламов отразил 32 броска из 35. Другой вратарь Илья Сорокин на лёд не выходил.

Это поражение стало для «Айлендерс» первым после двух подряд побед, а «Питтсбург» победил после двух подряд проигранных встреч. Следующие матчи 14 и 17 февраля «Пингвинз» проведут дома с «Вашингтон Кэпиталз», а «Айлендерс» 14 февраля примет «Бостон Брюинз».

НХЛ - регулярный чемпионат
12 февраля 2021, пятница. 03:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 4
Б
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Сизикас (Клаттербак, Пулок) – 05:39' (5x5)   1:1 Раст (Гюнцель, Кросби) – 11:47' (5x5)   2:1 Пажо (Ледди, Бейли) – 16:40' (5x4)   2:2 Астон-Риз (Блюгерс, Танев) – 27:02' (5x5)   3:2 Барзал – 53:35' (5x5)   3:3 Малкин (Летанг, Раст) – 59:42' (6x5)   3:4 Кросби – 65:00' (ПБ)
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