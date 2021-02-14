«Монреаль» на выезде минимально обыграл «Торонто»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Монреаль Канадиенс» на выезде обыграл «Торонто Мэйпл Лифс» со счётом 2:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Тайлер Тоффоли и Брендан Галлахер. Защитник Александр Романов за 16:47 на площадке сделал два броска по воротам соперника и заработал показатель полезности «+1».

У «Торонто» единственный гол забил Митчелл Марнер. Форвард Илья Михеев за 16.16 на льду результативными действиями не отметился. Его показатель полезности составил «0».

«Монреаль» одержал победу после двух поражений подряд, а «Торонто» проиграл впервые после четырёх подряд победных встреч. Следующие матчи «Торонто» 16, 18 и 19 февраля проведёт с «Оттавой Сенаторз», затем 21 февраля «Мэйпл Лифс» и «Канадиенс» снова между собой, а после этого «Монреаль» на выезде 22 и 24 февраля проведёт встречу с «Сенаторз».