Ларионов: я делаю всё, чтобы помочь нашему хоккею и нашим ребятам раскрыть лучшие качества

Исполняющий обязанности главного тренера национальной сборной Игорь Ларионов прокомментировал результат матча Евротура со сборной Чехии (7:4).
«Мы досрочно выиграли Евротур? Любая победа на любом турнире играет большую роль, она важна. Я бы не стал преувеличивать то, что было сделано, но для ребят это огромный шаг в их карьере. Мы провели три игры за четыре дня с сильными командами. Проявили характер, мастерство, неуступчивость. Мы продолжали бороться, не сгибались, делали свою работу правильно. Такие победы и матчи закаляют характер. Ребята растут именно через такие матчи, добиваются успеха в тяжелейшей борьбе. Всё это даёт нам возможность рассчитывать на большое будущее.
Нет ли желания и стремления работать в клубе, чтобы получать ещё больше опыта? Знаете, я пока об этом не думал. Любой турнир даёт возможность понимать то, что происходит в нашем хоккее. Мне было интересно понять, какой резерв мы имеем. Мы понимаем, над чем надо работать, какие вещи поправить. У меня договор до Олимпиады в Китае. Я делаю всё, чтобы помочь нашему хоккею и нашим ребятам раскрыть свои лучшие качества. Чтобы у них было право на ошибку, риск, чтобы парни могли достать из себя все лучшие черты и украсить это хорошей победой.
Мы двигаемся вперёд, пытаемся привить ребятам то, что всегда есть возможность вытащить игру за счёт характера, мастерства, терпеливости. Тех качеств, которые они сегодня показали. Я во втором перерыве сказал, что Ярик Аскаров подтащит, а вы забьёте. Берём позитив из того, что было. Не так всё плохо, как кажется. Мы хотим, чтобы команда умела побеждать несмотря на любые ситуации.
Кого из игроков могу порекомендовать Валерию Брагину? У нас большой тренерский штаб, который дал свои рекомендации. Я здесь замешал Валерия Николаевича, а дальше будут решать ФХР и тренеры. Моя работа на этом заканчивается. Хочу поблагодарить болельщиков, всех любителей хоккея. Ребята трудились все матчи, для парней и их психологии это очень важно. Впереди плей-офф КХЛ, все отправляются в свои клубы с хорошим настроением», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
- 14 февраля 2021
-
18:25
-
18:00
-
17:52
-
17:29
-
17:18
-
17:16
-
16:26
-
15:45
-
15:25
-
15:00
-
14:37
-
14:00
-
13:36
-
13:10
-
13:01
-
12:41
-
12:36
-
12:11
-
11:43
-
11:22
-
11:00
-
10:36
-
10:05
-
09:42
-
09:15
-
09:00
-
08:46
-
08:27
-
08:15
-
08:06
-
07:54
-
07:25
-
07:14
-
07:00
-
06:48