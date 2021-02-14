Ларионов: я делаю всё, чтобы помочь нашему хоккею и нашим ребятам раскрыть лучшие качества

Исполняющий обязанности главного тренера национальной сборной Игорь Ларионов прокомментировал результат матча Евротура со сборной Чехии (7:4).

«Мы досрочно выиграли Евротур? Любая победа на любом турнире играет большую роль, она важна. Я бы не стал преувеличивать то, что было сделано, но для ребят это огромный шаг в их карьере. Мы провели три игры за четыре дня с сильными командами. Проявили характер, мастерство, неуступчивость. Мы продолжали бороться, не сгибались, делали свою работу правильно. Такие победы и матчи закаляют характер. Ребята растут именно через такие матчи, добиваются успеха в тяжелейшей борьбе. Всё это даёт нам возможность рассчитывать на большое будущее.

Нет ли желания и стремления работать в клубе, чтобы получать ещё больше опыта? Знаете, я пока об этом не думал. Любой турнир даёт возможность понимать то, что происходит в нашем хоккее. Мне было интересно понять, какой резерв мы имеем. Мы понимаем, над чем надо работать, какие вещи поправить. У меня договор до Олимпиады в Китае. Я делаю всё, чтобы помочь нашему хоккею и нашим ребятам раскрыть свои лучшие качества. Чтобы у них было право на ошибку, риск, чтобы парни могли достать из себя все лучшие черты и украсить это хорошей победой.

Мы двигаемся вперёд, пытаемся привить ребятам то, что всегда есть возможность вытащить игру за счёт характера, мастерства, терпеливости. Тех качеств, которые они сегодня показали. Я во втором перерыве сказал, что Ярик Аскаров подтащит, а вы забьёте. Берём позитив из того, что было. Не так всё плохо, как кажется. Мы хотим, чтобы команда умела побеждать несмотря на любые ситуации.

Кого из игроков могу порекомендовать Валерию Брагину? У нас большой тренерский штаб, который дал свои рекомендации. Я здесь замешал Валерия Николаевича, а дальше будут решать ФХР и тренеры. Моя работа на этом заканчивается. Хочу поблагодарить болельщиков, всех любителей хоккея. Ребята трудились все матчи, для парней и их психологии это очень важно. Впереди плей-офф КХЛ, все отправляются в свои клубы с хорошим настроением», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.