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«Айлендерз» обыграли «Сэйбрз», Сорокин оформил шатаут

«Айлендерз» обыграли «Сэйбрз», Сорокин оформил шатаут
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» на выезде обыграл «Баффало Сэйбрз» со счётом 3:0.

Авторами заброшенных шайб в составе «Айлендерз» стали Андерс Ли (2) и Жан-Габриэль Пажо. Российский голкипер Илья Сорокин оформил шатаут, отразив 20 бросков из 20. Другой вратарь Семён Варламов на лёд не выходил.

В следующих матчах «Айлендерс» 19 и 21 февраля на выезде сыграют с «Питтсбург Пингвинз», а «Баффало» 19 февраля проведёт матч с «Вашингтон Кэпиталз».

В других матчах игрового дня «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Нью-Джерси Дэвилз», «Питтсбург Пингвинз» играет с «Вашингтон Кэпиталз», «Вегас Голден Найтс» встретится с «Колорадо Эвеланш», а «Лос-Анджелес Кингз» сыграет с «Миннесотой Уайлд».

НХЛ - регулярный чемпионат
17 февраля 2021, среда. 03:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
0 : 3
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Ли (Добсон, Бейли) – 04:43' (5x5)   0:2 Пажо (Пулок, Ледди) – 11:58' (5x5)   0:3 Ли (Бейли, Пажо) – 59:59' (en)
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