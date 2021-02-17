«Айлендерз» обыграли «Сэйбрз», Сорокин оформил шатаут

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» на выезде обыграл «Баффало Сэйбрз» со счётом 3:0.

Авторами заброшенных шайб в составе «Айлендерз» стали Андерс Ли (2) и Жан-Габриэль Пажо. Российский голкипер Илья Сорокин оформил шатаут, отразив 20 бросков из 20. Другой вратарь Семён Варламов на лёд не выходил.

В следующих матчах «Айлендерс» 19 и 21 февраля на выезде сыграют с «Питтсбург Пингвинз», а «Баффало» 19 февраля проведёт матч с «Вашингтон Кэпиталз».

В других матчах игрового дня «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Нью-Джерси Дэвилз», «Питтсбург Пингвинз» играет с «Вашингтон Кэпиталз», «Вегас Голден Найтс» встретится с «Колорадо Эвеланш», а «Лос-Анджелес Кингз» сыграет с «Миннесотой Уайлд».