Нападающий «Нью-Джерси» Никита Гусев исключён НХЛ из протокола COVID-19
Журналистка Аманда Штейн сообщила, что нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Никита Гусев исключён НХЛ из протокола COVID-19. Ранее российский форвард находился в этом протоколе, в результате чего не имел возможности выходить на лёд и тренироваться с командой.
Игроки, фигурирующие в списке протокола НХЛ по COVID-19, могут быть внесены туда по ряду причин: неподтверждённый положительный тест, подтверждённый случай COVID-19, изоляция при появлении симптомов, отслеживание контактов или карантин по причинам, связанным с поездкой.
В нынешнем сезоне 28-летний нападающий принял участие в девяти матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых отметился одной результативной передачей при показателе полезности "-6".
Неудача на старте. Семь российских игроков, проваливших начало сезона НХЛ
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