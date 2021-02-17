Юрзинов-ст.: важно, что мы победили на Евротуре, используя и развивая молодых игроков

Заслуженный тренер России Владимир Юрзинов — старший прокомментировал победу национальной команды на Шведских играх.



«Главное, что могу отметить, это направление, которое просматривается с начала сезона. Я сторонник курса на то, чтобы давать своим молодым игрокам возможность играть и тем самым постоянно их развивать. Это очень важно. И видно, что это даёт результат.



Наша сборная победила не только на Шведских играх — она одержала победу во всём Евротуре, нас уже никто не догонит. И очень важно в плане психологии, что мы достигли этого, используя и развивая молодых игроков, давая им дорогу.



Что могу сказать о ходе матчей сборной? Матчи получились очень тяжёлыми. Отметил бы работу тренерского штаба. Смотрел за тем, как они работали: были очень сконцентрированы и вовлечены в дело, проявили характер, когда матчи складывались очень тяжело. Нельзя не отметить и игру наших вратарей. Но, несмотря на победы, хочу заметить, что впереди ещё много работы в плане организации игры в обороне, на своём и чужом пятачке», — приводит слова Юрзинова «Матч ТВ».

Ларионов прогрессирует, у России есть огромный резерв. Итог Шведских игр для нашей сборной Результат матчей в Мальмё — повод для сдержанного оптимизма. Им нельзя кичиться, но и воротить нос не стоит.