Юрзинов-ст.: важно, что мы победили на Евротуре, используя и развивая молодых игроков

Заслуженный тренер России Владимир Юрзинов — старший прокомментировал победу национальной команды на Шведских играх.
«Главное, что могу отметить, это направление, которое просматривается с начала сезона. Я сторонник курса на то, чтобы давать своим молодым игрокам возможность играть и тем самым постоянно их развивать. Это очень важно. И видно, что это даёт результат.
Наша сборная победила не только на Шведских играх — она одержала победу во всём Евротуре, нас уже никто не догонит. И очень важно в плане психологии, что мы достигли этого, используя и развивая молодых игроков, давая им дорогу.
Что могу сказать о ходе матчей сборной? Матчи получились очень тяжёлыми. Отметил бы работу тренерского штаба. Смотрел за тем, как они работали: были очень сконцентрированы и вовлечены в дело, проявили характер, когда матчи складывались очень тяжело. Нельзя не отметить и игру наших вратарей. Но, несмотря на победы, хочу заметить, что впереди ещё много работы в плане организации игры в обороне, на своём и чужом пятачке», — приводит слова Юрзинова «Матч ТВ».
- 17 февраля 2021
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