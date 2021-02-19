«Сент-Луис» в овертайме сломил сопротивление «Сан-Хосе». Кныжов провёл на льду 22 минуты

В Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ между «Сент-Луис Блюз» и «Сан-Хосе Шаркс». Встреча завершилась победой хозяев льда в овертайме со счётом 3:2.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Майк Хоффман, Брэйден Шенн и Дэвид Перрон, на счету которого победный гол в овертайме. За «Шаркс» отличились Ноа Грегор и Джон Леонард.
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Российский защитник «Сан-Хосе» Николай Кныжов провёл на льду 22 минуты 10 секунд и, не отметившись результативными действиями, завершил встречу с показателем полезности «0». В прошлом матче с «Анахайм Дакс» (3:2) он провёл рекордные для себя 21 минуту и 41 секунду. Его соотечественник из «Сент-Луиса» Иван Барбашёв имеет в этом матче аналогичную статистику, а его игровое время составило 11 минут 55 секунд. Ему пришлось досрочно завершить встречу из-за травмы.
«Сент-Луис Блюз», набрав 22 очка в 17 матчах, является лидером в турнирной таблице Западного дивизиона НХЛ, а «Сан-Хосе Шаркс» (14) – её замыкает.
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