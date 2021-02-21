«Монреаль» дома проиграл «Торонто», у Романова ассист
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» на выезде обыграл «Монреаль Канадиенс» со счётом 5:3.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Остон Мэттьюс (2), Трэвис Бойд, Митчелл Марнер и Александр Керфут. Российский форвард Илья Михеев за 15.44 на льду сделал два броска по воротам и заработал показатель полезности «0».
У «Монреаля» голы забили Еспери Котканиеми, Пол Байрон и Тайлер Тоффоли. Защитник «Канадиенс» Александр Романов за 16.49 на площадке сделал один бросок по воротам, одну результативную передачу и заработал показатель полезности «+2».
Следующие матчи 23 и 25 февраля «Торонто» проведёт дома с «Калгари Флэймз», а «Монреаль» 22 и 24 февраля на выезде сыграет с «Оттавой Сенаторз».
НХЛ - регулярный чемпионат
21 февраля 2021, воскресенье. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
3 : 5
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Мэттьюс (Марнер, Райлли) – 21:03' (5x3) 0:2 Бойд (Торнтон, Мэттьюс) – 21:20' (5x4) 1:2 Котканиеми (Татар, Эдмундсон) – 23:24' (5x5) 2:2 Байрон – 23:57' (5x5) 2:3 Марнер (Мэттьюс, Богосян) – 27:31' (5x5) 2:4 Мэттьюс (Райлли, Марнер) – 35:05' (5x4) 2:5 Керфут (Спецца, Таварес) – 53:36' (5x5) 3:5 Тоффоли (Романов, Галлахер) – 58:34' (5x5)
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