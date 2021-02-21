«Монреаль» дома проиграл «Торонто», у Романова ассист

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» на выезде обыграл «Монреаль Канадиенс» со счётом 5:3.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Остон Мэттьюс (2), Трэвис Бойд, Митчелл Марнер и Александр Керфут. Российский форвард Илья Михеев за 15.44 на льду сделал два броска по воротам и заработал показатель полезности «0».

У «Монреаля» голы забили Еспери Котканиеми, Пол Байрон и Тайлер Тоффоли. Защитник «Канадиенс» Александр Романов за 16.49 на площадке сделал один бросок по воротам, одну результативную передачу и заработал показатель полезности «+2».

Следующие матчи 23 и 25 февраля «Торонто» проведёт дома с «Калгари Флэймз», а «Монреаль» 22 и 24 февраля на выезде сыграет с «Оттавой Сенаторз».