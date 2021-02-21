Беднар: прекрасный день. Даже слишком прекрасный, раз матч отложили

Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегас Голден Найтс» (3:2) поделился ощущениями от встречи.

«Прекрасный день. Даже слишком прекрасный, раз матч отложили», — приводит слова Беднара журналист Петер Бо.

Матч войдёт в историю НХЛ как один из самых продолжительных в истории лиги. Встреча, проводившаяся на открытом катке «Эджвуж Тахо Резорт» у озера Тахо, началась 21 февраля в 23:12 мск. В первом периоде счёт открыл защитник «лавин» Самуэль Жирар. По завершении игрового отрезка встреча была прервана почти на 70 минут из-за проблем со льдом, возникших из-за таяния площадки от солнца. В итоге было принято решение отложить проведение оставшихся двух периодов на вечер (8:00 мск 22 февраля).



В ходе доигровки встречи защитник «Вегаса» Алек Мартинес восстановил равновесие, но через четыре минуты капитан «Колорадо» Натан Маккиннон вновь вывел «лавин» вперёд. В третьем периоде команды обменялись заброшенными шайбами — на гол Девона Тэйвза точным броском ответил Алекс Так. В оставшееся время счёт на табло не изменился. В 9:49 мск матч был завершён. Таким образом, начало и конец встречи в общей сложности разделили 10,5 часа.