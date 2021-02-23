Кирилл Капризов забил четвёртый гол в сезоне НХЛ

В Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимает «Миннесоту Уайлд». В ходе первого периода гости впереди — 2:1.

Одним из главных героев первого периода стал российский форвард «дикарей» Кирилл Капризов. Бывший форвард ЦСКА сначала отметился результативной передачей, а уже в следующей атаке отличился самостоятельно, забросив четвёртую шайбу в сезоне и за карьеру в НХЛ. Голевая передача стала для Кирилла девятой.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей.