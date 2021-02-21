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Кирилл Капризов быстрее всех среди новичков «Миннесоты» набрал 10 очков в НХЛ

Кирилл Капризов быстрее всех среди новичков «Миннесоты» набрал 10 очков в НХЛ
Хоккей / НХЛ 0
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» на выезде обыграл «Анахайм Дакс» со счётом 5:1.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Матс Цуккарелло, Кевин Фиала (2), Виктор Раск и Йоэль Эрикссон Эк. Российский форвард Кирилл Капризов за 16.45 на площадке сделал две результативные передачи и заработал показатель полезности «+2». Как сообщает пресс-служба «дикарей», 23-летнему россиянину в качестве новичка клуба потребовалось наименьшее количество матчей, чтобы набрать 10 очков за карьеру в НХЛ.

При этом Капризов набрал больше одного очка за матч впервые с 14 января. Тогда он набрал 3 (1+2) очка в дебютной встрече за «Миннесоту» с «Лос-Анджелес Кингз» (4:3). В общей сложности в 14 матчах регулярного чемпионата НХЛ россиянин набрал 11 (3+8) очков.

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