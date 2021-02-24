КХЛ дисквалифицировала нападающего «Сибири» Комарова на один матч

Континентальная хоккейная лига дисквалифицировала нападающего «Сибири» Виктора Комарова на один матч, сообщается на официальном сайте организации.

«Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча: «Трактор» — «Сибирь». Время – 35:02. На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на игрока «Сибири» Виктора Комарова по п. 1.15. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — цитирует Комарова пресс-служба КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Таким образом, Комаров пропустит матч регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком», который состоится 25 февраля.