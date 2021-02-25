Белоусов — о словах Назарова: очень разочарован. Удивлён, что он начал ворошить прошлое

Нападающий «Автомобилиста» Георгий Белоусов высказался о ситуации с форвардом «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемием Панариным.
Тренер Андрей Назаров, работавший с Панариным в «Витязе», заявил, что хоккеист избил девушку в баре отеля в Риге в 2011 году. Белоусов на тот момент выступал за «Витязь» и находился с командой в Риге.
«Десять лет прошло с тех пор, всего не упомнишь. Но я удивлён, что Андрей Викторович начал ворошить прошлое, и не понимаю, для чего это сделано. Это просто удивительно и очень странно. Я не могу сказать, было это или не было. Я ничего об этом не слышал и Артемия об этом никогда не спрашивал, поскольку даже не задумывался о том, что он мог сделать что-то подобное. Наверное, об этой истории услышала бы вся команда, будь это на самом деле. Некорректно будет что-то вам говорить, потому что только Панарин может сказать достоверно, было ли подобное.
Как отреагировал на слова Назарова? Я очень разочарован. Не буду скрывать: Артемий – мой друг. И мне хочется пожелать ему только терпения и выдержки. Опять же, для чего Назаров начал сейчас об этом рассказывать, мне совершенно не понятно. Я о той истории ни тогда, ни после этого не слышал. Если у Андрея Викторовича была цель насолить Артемию, то ему это удалось. Сейчас Панарину пришлось временно приостановить тренировки с играми в НХЛ. И неизвестно, как этот простой на нём скажется, даже если он скоро вернется на лед. Надеюсь, у Артемия всё будет нормально и эта история не выбьет его из колеи», – приводят слова Белоусова «Известия».
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