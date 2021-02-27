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«Витязь» отыгрался с 1:3 и переиграл «Спартак»

«Витязь» отыгрался с 1:3 и переиграл «Спартак»
Хоккей 0

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» обыграл «Спартак». Встреча проходила на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве и завершилась со счётом 5:3 (0:2, 2:1, 3:0) в пользу подопечных Михаила Кравца.

После первого периода «Спартак» выигрывал 2:0 усилиями Ильи Талалуева и Антона Злобина. Святослав Гребенщиков отыграл одну шайбу. В середине периода Анатолий Никонцев увеличил преимущество москвичей. Через четыре минуты Захар Бардаков отыграл одну шайбу. В середине третьего периода Виталий Попов сравнял счёт, а на 58-й минуте Каспарс Даугавиньш вывел «Витязь» вперёд.

КХЛ - регулярный чемпионат
27 февраля 2021, суббота. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
3 : 5
Витязь
Московская область
1:0 Талалуев (Лехтеря) – 02:34' (5x5)   2:0 Злобин (Цыплаков, Никонцев) – 14:39' (5x4)   2:1 Гребенщиков – 24:31' (5x5)   3:1 Никонцев (Цыплаков, Рылов) – 29:06' (5x4)   3:2 Бардаков (Воробей, Моисеев) – 33:26' (5x4)   3:3 Попов (Пыленков, Воронков) – 50:26' (5x5)   3:4 Даугавиньш – 57:13' (бул)   3:5 Дэнфорт – 59:22' (en)

Это был заключительный матч команд в регулярном чемпионате. Ранее «Спартак» гарантировал себе попадание в борьбу за Кубок Гагарина, «Нефтехимик» же не прошёл в плей-офф, заняв 9-е место в Западной конференции.

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