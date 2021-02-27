«Витязь» отыгрался с 1:3 и переиграл «Спартак»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» обыграл «Спартак». Встреча проходила на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве и завершилась со счётом 5:3 (0:2, 2:1, 3:0) в пользу подопечных Михаила Кравца.
После первого периода «Спартак» выигрывал 2:0 усилиями Ильи Талалуева и Антона Злобина. Святослав Гребенщиков отыграл одну шайбу. В середине периода Анатолий Никонцев увеличил преимущество москвичей. Через четыре минуты Захар Бардаков отыграл одну шайбу. В середине третьего периода Виталий Попов сравнял счёт, а на 58-й минуте Каспарс Даугавиньш вывел «Витязь» вперёд.
Это был заключительный матч команд в регулярном чемпионате. Ранее «Спартак» гарантировал себе попадание в борьбу за Кубок Гагарина, «Нефтехимик» же не прошёл в плей-офф, заняв 9-е место в Западной конференции.
- 27 февраля 2021
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