Вудкрофт — о плей-офф со СКА: команда с большим бюджетом, собраны таланты со всего мира

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт подвёл итоги матча со СКА (2:4).
«Расстроен результатом: мы играли хорошо, создавали моменты в первом периоде. Однако забить не смогли — пытались сыграть красиво, где нужно было действовать попроще. Понравилось, как вернулись в игру в третьем периоде. Все бились, старались, Надеюсь, этот матч поможет нам подготовиться к плей-офф.
Все наши игроки сегодня играли усердно — я доволен ими. Мы оставили лидеров вне заявки, потому что посчитали, что им надо отдохнуть. Мы заранее планировали поменять Фурха на Тейлора в середине матча. Доминик и Дэнни провели хорошие 30 минут каждый.
СКА — команда с большим бюджетом, которая собирает таланты со всей страны и мира. Не хотели проигрывать сегодня. Ротировали состав, чтобы получить лучший результат для клуба. А в плей-офф мы готовы играть с любым оппонентом», — передаёт слова Вудкрофта корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 27 февраля 2021
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