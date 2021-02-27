Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
BFC 66. Смотреть онлайн
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Вудкрофт — о плей-офф со СКА: команда с большим бюджетом, собраны таланты со всего мира

Вудкрофт — о плей-офф со СКА: команда с большим бюджетом, собраны таланты со всего мира
Хоккей / КХЛ 0
Аудио-версия:

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт подвёл итоги матча со СКА (2:4).

«Расстроен результатом: мы играли хорошо, создавали моменты в первом периоде. Однако забить не смогли — пытались сыграть красиво, где нужно было действовать попроще. Понравилось, как вернулись в игру в третьем периоде. Все бились, старались, Надеюсь, этот матч поможет нам подготовиться к плей-офф.

Все наши игроки сегодня играли усердно — я доволен ими. Мы оставили лидеров вне заявки, потому что посчитали, что им надо отдохнуть. Мы заранее планировали поменять Фурха на Тейлора в середине матча. Доминик и Дэнни провели хорошие 30 минут каждый.

СКА — команда с большим бюджетом, которая собирает таланты со всей страны и мира. Не хотели проигрывать сегодня. Ротировали состав, чтобы получить лучший результат для клуба. А в плей-офф мы готовы играть с любым оппонентом», — передаёт слова Вудкрофта корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Дубль Эмиля Галимова принёс СКА победу в матче с минским «Динамо»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021