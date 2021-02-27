Дубль Эмиля Галимова принёс СКА победу в матче с минским «Динамо»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ СКА обыграл минское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 4:2 (2:0, 1:0, 1:2) в пользу подопечных Валерия Брагина.

Это был заключительный матч команд в регулярном чемпионате. Оба клуба ранее гарантировали себе попадание в плей-офф.