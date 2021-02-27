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Дубль Эмиля Галимова принёс СКА победу в матче с минским «Динамо»

Дубль Эмиля Галимова принёс СКА победу в матче с минским «Динамо»
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ СКА обыграл минское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 4:2 (2:0, 1:0, 1:2) в пользу подопечных Валерия Брагина.

КХЛ - регулярный чемпионат
27 февраля 2021, суббота. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 2
Динамо Мн
Минск
1:0 Галимов (Фантенберг) – 16:37' (5x5)   2:0 Аалтонен (Ткачёв, Ожиганов) – 18:48' (5x5)   3:0 Морозов (Марченко) – 26:38' (5x4)   3:1 Мосалёв (Митчелл) – 42:08' (5x5)   3:2 Паре (Мосалёв, Митчелл) – 42:24' (5x5)   4:2 Галимов (Морозов) – 54:18' (5x5)

Это был заключительный матч команд в регулярном чемпионате. Оба клуба ранее гарантировали себе попадание в плей-офф.

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