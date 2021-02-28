Шипачёв: нужно обыгрывать «Северсталь» и двигаться дальше

Капитан московского «Динамо» Вадим Шипачёв поделился ожиданиями от противостояния с «Северсталью» в первом раунде плей-офф.
«В принципе здорово играть в Череповце. Мы с Дмитрием Кагарлицким начинали там хоккейную карьеру. А так, нужно обыгрывать «Северсталь» и двигаться дальше.
У команды большой потенциал? Неправильно говорить, что мы сейчас кого-то и чего-то. У нас первый матч плей-офф 2 марта. Нам надо его выиграть. Дальше будем играть по ступенькам. Будем стараться выиграть каждый матч. Я считаю, что это правильно», — передаёт слова Шипачёва корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
В этом сезоне нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачёв занял первое место в списке лучших бомбардиров регулярного чемпионата КХЛ. В 57 матчах российский форвард забросил 20 шайб и отдал 46 результативных передач, записав на свой счёт 66 очков.
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