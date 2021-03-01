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«Чикаго» обыграл «Детройт», шайбы на счету Задорова и Свечникова

«Чикаго» обыграл «Детройт», шайбы на счету Задорова и Свечникова
Хоккей / НХЛ 0
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» дома обыграл «Детройт Ред Уингз» со счётом 7:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Никита Задоров, Райан Карпентер (2), Пиус Зутер, Патрик Кейн, Доминик Кубалик и Алекс Дебринкэт. Задоров провёл 19.36 на площадке и заработал показатель полезности «+2».

За «Чикаго» голы забили Сэм Ганье и Евгений Свечников. Россиянин за 11.44 на льду совершил три броска по воротам соперника. Его показатель полезности составил «-2». Другой российский форвард Владислав Наместников за 19.48 на площадке сделал результативную передачу, дважды бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «0».

Следующие матчи 5, 6 и 7 марта «Чикаго» проведёт дома с «Тампа-Бэй Лайтнинг», а «Детройт» 3 и 5 марта на выезде сыграет с «Коламбус Блю Джекетс».

НХЛ - регулярный чемпионат
01 марта 2021, понедельник. 03:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
7 : 2
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Задоров (Кемпф) – 11:41' (5x5)   2:0 Карпентер (Митчелл, Хаймор) – 17:13' (5x5)   2:1 Ганье (Меррилл, Наместников) – 17:51' (5x5)   3:1 Зутер (Кейн, Дебринкэт) – 41:32' (5x5)   4:1 Карпентер (Дебринкэт, Боквист) – 47:06' (5x4)   5:1 Кейн (Дебринкэт) – 49:10' (5x5)   5:2 Свечников (Гронек, Эрни) – 52:11' (5x5)   6:2 Кубалик (Хагель) – 54:14' (5x5)   7:2 Дебринкэт (де Хаан, Кейн) – 55:23' (5x5)
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