«Чикаго» обыграл «Детройт», шайбы на счету Задорова и Свечникова

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» дома обыграл «Детройт Ред Уингз» со счётом 7:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Никита Задоров, Райан Карпентер (2), Пиус Зутер, Патрик Кейн, Доминик Кубалик и Алекс Дебринкэт. Задоров провёл 19.36 на площадке и заработал показатель полезности «+2».

За «Чикаго» голы забили Сэм Ганье и Евгений Свечников. Россиянин за 11.44 на льду совершил три броска по воротам соперника. Его показатель полезности составил «-2». Другой российский форвард Владислав Наместников за 19.48 на площадке сделал результативную передачу, дважды бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «0».

Следующие матчи 5, 6 и 7 марта «Чикаго» проведёт дома с «Тампа-Бэй Лайтнинг», а «Детройт» 3 и 5 марта на выезде сыграет с «Коламбус Блю Джекетс».