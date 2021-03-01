Андрей Василевский признан первой звездой недели в НХЛ
Пресс-служба Национальной хоккейной лиги назвала трёх звёзд минувшей игровой недели. Организация отметила российского голкипера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского.
Вратарь «молний» стал первой звездой недели. Василевский помог команде одержать три победы в трёх матчах, пропуская в среднем 0,67 шайбы и отражая 97,5% бросков. Он отразил 79 бросков из 81 и оформил два шат-аута.
Второй звездой признан нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн. В четырёх матчах он забросил три шайбы и отдал пять результативных передач. Третьей звездой стал форвард «Миннесоты Уайлд» Матс Цуккарелло. Норвежский хоккеист в четырёх матчах набрал 8 (2+6) очков.
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Андрей Василевский признан первой звездой матча «Тампа» — «Даллас»
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