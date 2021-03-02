Лямся — о серии с «Трактором»: в плей-офф всегда нужно готовиться к семи матчам

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся поделился ожиданиями от серии первого раунда плей-офф КХЛ с «Трактором».

«В матче с «Трактором» нас ждёт очень интересная и равная серия. Соперник играет в совершенно другой манере. Они делают акцент на защиту. У них очень структурный хоккей. Нам придётся постараться. Все, кто вышел в плей-офф – все замечательные команды. Очень маленькая разница в классе между ними. На Востоке все восемь команд играют совершенно по-разному. Тебе постоянно нужно искать ключи к воротам соперника и подстраиваться под совершенно разный хоккей. Именно матчи в плей-офф по-другому, совершенно неожиданным образом раскрываются маленькие детали. Очень сложно многое контролировать. Очень много нюансов. Наверное, за это и любят плей-офф.

В плей-офф ты максимум можешь сыграть в семи играх. Нужно выиграть четыре. Естественно, мы будем реагировать на обстоятельства. Скажу, что мы будем отталкиваться от своей структуры и философии. Естественно, мы изучали соперника. И продолжим изучать по ходу серии. Но ключевое, что мы будем играть от себя. Верю, что всегда нужно готовиться к семи матчам. Ты должен подготовить план игры на всю серию. Никогда не знаешь, насколько серия затянется. Конечно, мы хотим выиграть в первых четырёх матчах. Ключевая вещь для плей-офф – у тебя должна быть короткая память. Ты должен фокусироваться на каждом конкретном моменте. В плей-офф всё решают детали. Разница между командами не очень велика», – приводит слова Лямся «Спорт Бизнес Online».