Коледов: «Трактор» может забрать шайбу и убежать в контратаку. Разобрали эти моменты
Защитник «Салавата Юлаева» Павел Коледов поделился ожиданиями от розыгрыша Кубка Гагарина. В первом раунде уфимский клуб встретится с «Трактором».
«Соперник играет на контратаках. Они могут забрать шайбу, убежать в контратаку. Только разбирали эти моменты. В каждом сезоне хочется расти.
Вырос ли я как профессионал за этот сезон? В каждом сезоне хочется расти. Во второй половине регулярного чемпионата был толчок. Как в атаке, так и в обороне был прогресс. Почему моя игра резко улучшилась? Думаю, что вы лучше всех заметили это. Ничего не менял, как начинался сезон, так он и продолжался. Команда и тренерский штаб говорили, как работать. Всё продолжалось и прогресс пришёл», – передаёт слова Коледова «ГорОбзор.Ру».
Глава Башкортостана: для «Салавата Юлаева» вообще нет нерешаемых задач
Рекомендуем вам
- 2 марта 2021
-
21:44
-
21:23
-
20:51
-
20:40
-
19:55
-
19:40
-
18:51
-
18:42
-
18:11
-
17:51
-
17:30
-
17:09
-
17:00
-
16:37
-
16:15
-
15:30
-
14:30
-
13:54
-
13:20
-
13:01
-
12:46
-
12:30
-
12:02
-
11:45
-
11:21
-
11:00
-
10:32
-
10:15
-
09:55
-
09:35
-
09:21
-
09:10
-
08:56
-
08:52
-
08:47
Партнерский контент
Рекомендуем вам