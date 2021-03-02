Коледов: «Трактор» может забрать шайбу и убежать в контратаку. Разобрали эти моменты

Защитник «Салавата Юлаева» Павел Коледов поделился ожиданиями от розыгрыша Кубка Гагарина. В первом раунде уфимский клуб встретится с «Трактором».

«Соперник играет на контратаках. Они могут забрать шайбу, убежать в контратаку. Только разбирали эти моменты. В каждом сезоне хочется расти.

Вырос ли я как профессионал за этот сезон? В каждом сезоне хочется расти. Во второй половине регулярного чемпионата был толчок. Как в атаке, так и в обороне был прогресс. Почему моя игра резко улучшилась? Думаю, что вы лучше всех заметили это. Ничего не менял, как начинался сезон, так он и продолжался. Команда и тренерский штаб говорили, как работать. Всё продолжалось и прогресс пришёл», – передаёт слова Коледова «ГорОбзор.Ру».