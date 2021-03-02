Глава Башкортостана: для «Салавата Юлаева» вообще нет нерешаемых задач

Глава Башкортостана Радий Хабиров встретился с игроками и тренерским штабом хоккейного клуба «Салават Юлаев». Руководитель региона пожелал спортсменам успехов в плей-офф КХЛ.

«Регулярный чемпионат для «Салавата Юлаева» завершился неплохо. Вы показали существенно лучший результат, чем в предыдущие три года. Хочу поблагодарить всех вас за этот турнир. Он был очень ярким и интересным. Вы подарили нам массу волшебных моментов. А последняя серия из девяти побед была просто замечательной.

Команда проводит очень хороший сезон. В чемпионате «Салават Юлаев» показал отличный хоккей, традиционный для нашего клуба. Он был, с одной стороны, атакующий, но в то же время и защита слаженно отрабатывала. Я очень признателен главному тренеру Томи Лямся и всему тренерскому штабу.

Об этом мы мечтаем каждый год. И для этого у вас всё есть: командный дух, компетентность, профессионализм. Что очень важно, в клубе сохранилась атмосфера настоящей мужской дружбы, где все поддерживают друг друга. Это тоже очень большое ваше преимущество.

Завтра начинается то, чего так долго ждали и вы, и вся республика, все наши жители и болельщики. Сложилось так, что вы выходите на непростую команду. Хотя нам со стороны кажется, что для вас вообще нет нерешаемых задач. Просто нужно приложить определённую долю усилий. Хочу, чтобы вы настроились на тяжёлый, долгий, изнурительный путь. Как говорят хоккеисты, для победы в плей-офф важна не столько удача, сколько железное терпение. И я желаю вам терпения, выдержки и стойкости. Потому что если вы проявите эти качества, то и удача, и голы придут сами собой. Не сдавайтесь – и покажите хороший хоккей!» — приводит слова Хабирова пресс-служба клуба.