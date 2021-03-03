ЦСКА обыграл «Спартак» в овертайме благодаря шайбе Шалунова. На счету Юханссона — «сухарь»

В первом матче серии плей-офф Кубка Гагарина ЦСКА в овертайме обыграл московский «Спартак». Встреча проходила на стадионе «ЦСКА-Арена» в столице Российской Федерации и завершилась со счётом 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Игоря Никитина.
Все три периода завершились безголевой ничьей. В середине первого периода «армейцы» выиграли вбрасывание в зоне «Спартака». Константин Окулов передачей нашёл на пятачке свободного Максима Шалунова, который с близкого расстояния пробил Юлиуса Гудачека, принеся ЦСКА победу с минимальным счётом. Голкипер «армейцев» Ларс Юханссон отразил все броски по своим воротам.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
ЦСКА повёл в серии до четырёх побед со счётом 1-0. Вторая встреча пройдёт в Москве 5 марта.
- 3 марта 2021
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