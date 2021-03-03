Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Главный тренер «Торпедо» Немировски прокомментировал эпизод со спорным удалением Орлова

Главный тренер «Торпедо» Немировски прокомментировал эпизод со спорным удалением Орлова
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Дэвид Немировски высказался после проигрыша в первом матче серии Кубка Гагарина с казанским «Ак Барсом» (1:2 ОТ, 0-1).

«Мы говорили ребятам, что нужно чаще бросать, а они искали лишний пас. Мы только стали бросать в третьем периоде и овертайме. Нужно было раньше начинать.

Была равная игра, пропустили в овертайме. У нас были моменты, пару раз попали в штанги. К сожалению, пропустили в меньшинстве. Ничего страшного — это не одна встреча, а серия.

Были удаления оправданные, были не очень. Не хочу критиковать судей за удаление Михаила Орлова.

Хоккей — быстрая игра. Судьи так решили. Все уже видели этот момент, изменить решение нельзя», — приводит слова Немировски «Р-Спорт».

«Ак Барс» — «Торпедо»: защитник гостей Орлов удалён до конца матча в спорном эпизоде
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021