Главный тренер «Торпедо» Немировски прокомментировал эпизод со спорным удалением Орлова
Главный тренер нижегородского «Торпедо» Дэвид Немировски высказался после проигрыша в первом матче серии Кубка Гагарина с казанским «Ак Барсом» (1:2 ОТ, 0-1).
«Мы говорили ребятам, что нужно чаще бросать, а они искали лишний пас. Мы только стали бросать в третьем периоде и овертайме. Нужно было раньше начинать.
Была равная игра, пропустили в овертайме. У нас были моменты, пару раз попали в штанги. К сожалению, пропустили в меньшинстве. Ничего страшного — это не одна встреча, а серия.
Были удаления оправданные, были не очень. Не хочу критиковать судей за удаление Михаила Орлова.
Хоккей — быстрая игра. Судьи так решили. Все уже видели этот момент, изменить решение нельзя», — приводит слова Немировски «Р-Спорт».
«Ак Барс» — «Торпедо»: защитник гостей Орлов удалён до конца матча в спорном эпизоде
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