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Дубль Ничушкина принёс «Колорадо» победу над «Анахаймом» в овертайме

Дубль Ничушкина принёс «Колорадо» победу над «Анахаймом» в овертайме
Хоккей / НХЛ 0
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В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Анахайм Дакс». Встреча завершилась победой хозяев льда в овертайме – 3:2.

«Колорадо» удалось отыграться, несмотря на то, что подопечные Джареда Беднара уступали после 1-го периода со счётом 0:2 благодаря результативным броскам хоккеистов «Анахайма» Адама Хенрика и Якоба Сильверберга. Начало волевой победе положил российский форвард «Эвеланш» Валерий Ничушкин, а продолжил его начинание Брэндон Саад. Гол всё того же Ничушкина в овертайме принёс «Колорадо» победу в этом матче.

«Колорадо Эвеланш», набрав 27 очков в 21 матче, занимает 3-е место в турнирной таблице Западного дивизиона НХЛ. «Анахайм Дакс» (18) – замыкает таблицу (8-е место).

Ничушкин забросил 3-ю шайбу в сезоне, поразив ворота «Анахайма»
НХЛ - регулярный чемпионат
06 марта 2021, суббота. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
3 : 2
ОТ
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 Хенрик (Ракелль) – 19:50' (5x5)   0:2 Сильверберг – 22:22' (5x5)   1:2 Ничушкин (Донской, Саад) – 34:46' (5x5)   2:2 Саад (Джост, Ренуф) – 37:23' (5x5)   3:2 Ничушкин (Тэйвз, Саад) – 62:45' (3x3)
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