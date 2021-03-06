Дубль Ничушкина принёс «Колорадо» победу над «Анахаймом» в овертайме

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Анахайм Дакс». Встреча завершилась победой хозяев льда в овертайме – 3:2.
«Колорадо» удалось отыграться, несмотря на то, что подопечные Джареда Беднара уступали после 1-го периода со счётом 0:2 благодаря результативным броскам хоккеистов «Анахайма» Адама Хенрика и Якоба Сильверберга. Начало волевой победе положил российский форвард «Эвеланш» Валерий Ничушкин, а продолжил его начинание Брэндон Саад. Гол всё того же Ничушкина в овертайме принёс «Колорадо» победу в этом матче.
«Колорадо Эвеланш», набрав 27 очков в 21 матче, занимает 3-е место в турнирной таблице Западного дивизиона НХЛ. «Анахайм Дакс» (18) – замыкает таблицу (8-е место).
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