Ничушкин забросил 3-ю шайбу в сезоне, поразив ворота «Анахайма»

В эти минуты в Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Колорадо Эвеланш» принимает «Анахайм Дакс». После 2-го периода ничья – 2:2.

Ближе к концу 2-го периода российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин, при счёте 2:0 в пользу «Анахайма», сократил отставание в счёте своей команды, забросив свою 3-ю шайбу в сезоне. Ничушкину удалось грамотно выбрать позицию на чужом пятаке и поразить ворота броском в одно касание после передачи от Йоонаса Донского с фланга.

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Валерий Ничушкин проводит свой 21-й матч в текущем сезоне НХЛ, на его счету теперь 5 (3+2) баллов за результативность и показатель полезности «-4».