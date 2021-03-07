Тарасенко — о дебютном матче в сезоне: не буду лгать — я нервничал перед встречей

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингз» (3:4 ОТ) прокомментировал возвращение на лёд. Для российского нападающего это был первый матч с 15 августа 2020 года. Он не играл в нынешнем сезоне из-за травмы.
«Не буду лгать — я действительно нервничал перед встречей, особенно вчера. Это была очень долгая пауза. Изначально планировалось, что я вернусь на лёд в одном из матчей в поездке. Мы наметили план и его придерживались.
Конечно, мы очень хотели победить. Неприятно, когда ты возвращаешься после долгого перерыва и проигрываешь, но, как вы знаете, такое иногда случается. Это всего лишь один из многих матчей, ну а овертайм — есть овертайм. Плохо, что мы растратили преимущество в счёте, но хотя бы одно очко мы заработали.
Конечно, уверенности немного не хватало, но было здорово выйти вместе с парнями, почувствовать эту атмосферу. Когда долго отсутствуешь, то появляется возможность всё обдумать, заново оценить в своей жизни. Это привилегия — быть в раздевалке и иметь возможность играть», — сказал Тарасенко после матча
В овертайме 29-летний нападающий мог решить судьбу встречи, но не реализовал опасный момент, который сам для себя и создал. Владимир сумел вылезти на пятак «королей», уйдя из-под опеки форварда соперников Габриэля Виларди, однако сначала голкипер «Кингз» Джонатан Куик в падении сумел зацепить шайбу клюшкой, а затем игровой снаряд сошёл с клюшки Тарасенко, и бросок не удался. Игроки «Лос-Анджелеса» сумели выбежать в контратаку, которую точным броском завершил Адриан Кемпе.
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